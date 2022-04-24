الصين تحاول احتواء "شرير" غير مرئي.. من داخل أكبر عملية إغلاق بالبلاد منذ عامين بسبب كورونا

هونغ كونغ (CNN)-- قالت سلطات بكين، السبت، إنها تسارع لتعقب تفشي فيروس كورونا الذي ربما كان ينتشر في العاصمة منذ أسبوع، مما يزيد من احتمال تطبيق قيود أكثر صرامة قريبًا تماشيًا مع مدن صينية أخرى.

وقال مسؤولو بكين في مؤتمر صحفي، السبت، إنهم كانوا يتتبعون الحالات عبر مناطق متعددة ويشارك فيها الطلاب والمجموعات السياحية وعمال الديكور الداخلي. قالت سلطات الصحة الوطنية صباح الأحد إن العاصمة سجلت 22 حالة محلية جديدة يوم السبت.

وصرح المسؤول بالبلدية تيان وي للصحفيين، السبت، بأن "المدينة شهدت مؤخرًا العديد من الفاشيات التي اشتملت على سلاسل انتقال متعددة، وخطر استمرار انتقال العدوى غير المكتشف مرتفع. الوضع مُلٍح وكئيب. يجب أن تتحرك المدينة كلها على الفور".

يأتي الضغط لاحتواء تفشي المرض في العاصمة مع استمرار الحالات في النمو في شنغهاي، على الرغم من فشل إغلاق دام أسابيع أدى إلى توقف المركز المالي. أبلغت المدينة عن أكثر من 20 ألف حالة جديدة، السبت، وفقًا للأرقام الوطنية الصادرة صباح الأحد.

كما أعلن مسؤولو شنغهاي يوم الأحد عن 39 حالة وفاة جديدة بين مرضى كوفيد-19. يمثل هذا ارتفاعًا قياسيًا منذ أن أبلغ مسؤولو المدينة لأول مرة عن وفيات في تفشي المرض المستمر في المدينة، الاثنين الماضي، على الرغم من طرح أسئلة حول ما إذا كانت الأرقام تمثل جميع الوفيات.

في بكين، حشدت السلطات للحد من انتقال العدوى حيث تم اكتشاف أكثر من 20 حالة في العاصمة خلال فترة من منتصف ليل الجمعة صباح الجمعة إلى 4 مساءً. وقال مسؤولون بعد ظهر السبت. تم إغلاق مدرسة إعدادية واحدة حيث تم اكتشاف حالات متعددة يوم الجمعة، مع مطالبة الطلاب والمعلمين في المنطقة بإجراء العديد من اختبارات كوفيد-19 خلال الأسبوع المقبل.

كما تم وضع العديد من المجتمعات السكنية في نفس المنطقة تحت "إدارة المراقبة"، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، باستخدام مصطلح يعني عادةً أن السكان ممنوعون من مغادرة المنطقة أثناء خضوعهم للاختبار.

كما حذر المسؤولون الآباء من السفر خارج المدينة خوفا من عودة العدوى.

وقال مسؤولون إنه سيتم زيادة عمليات الفحص في المجموعات السياحية، بعد اكتشاف حالات إصابة بين مجموعة من السياح كبار السن الذين يخضعون الآن للحجر الصحي. تم إغلاق قرية واحدة على الأقل في إحدى ضواحي بكين مرتبطة بحالة إيجابية أثناء إجراء اختبارات جماعية.

يأتي الاندفاع لاحتواء تفشي المرض في الوقت الذي يتزايد فيه الخوف في جميع أنحاء الصين من إمكانية اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، حيث تلتزم الدولة بسياسة "صفر كوفيد" الصارمة للقضاء على انتشار الفيروس في كل تفشي.

واجهت تلك السياسة أكبر تحدٍ لها منذ الأول من مارس/ آذار، حيث تسبب متغير أوميكرون شديد القابلية للانتقال في اندلاع عدة فاشيات متزامنة. وتضخم عدد الحالات إلى مستويات غير مسبوقة في الصين، مدفوعة بتفشي المرض في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية وشنغهاي.

أثارت عمليات الإغلاق والحجر الصحي القسري في شنغهاي الغضب واليأس بين المواطنين، الذين كافحوا من أجل الحصول على الغذاء والرعاية الطبية. كانت المدينة قد قالت في وقت سابق إنها لن تطبق إغلاقًا كاملًا على مستوى المدينة، مما ترك الكثيرين غير مستعدين عندما غير المسؤولون المسار بسرعة في أواخر الشهر الماضي.

امتدت القيود أيضًا إلى مناطق أخرى حيث قامت عشرات المدن بتطبيق بعض أشكال قيود الإغلاق، وفقًا لإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر. تم الإبلاغ عن حالات إصابة محلية جديدة في 19 مقاطعة يوم السبت، وفقًا لبيانات وطنية.