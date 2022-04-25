دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تخطط لأداء العمرة خلال شهر رمضان، يجدر بك الحرص على حماية نفسك من الإصابة بالإجهاد الحراري.

وشارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة السعودية بتغريدة على موقع "تويتر" بعض النصائح التي يمكن للمعتمرين اتباعها للوقاية من الإجهاد الحراري.

إليك قائمة بما يجب عليك الحرص عليه وتجنبه أثناء العمرة:

تجنب التعرض المباشر للشمس

يجب على المصابين بالسكري تجنّب أداء العمرة في النهار

احرص على شرب كمية كافية من السوائل بعد الإفطار

احرص على الحصول على قسط كاف من الراحة

استخدم مظلات تتميز بألوان فاتحة