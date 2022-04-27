لا تقتصر على تنظيف الأسنان فحسب.. إليك 8 نصائح لصحة الفم في رمضان

لا تذهب إذا كنت جائعاً.. إليك 5 نصائح للتسوق بشكل صحي في رمضان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مشروب السوبيا يُعد من بين أشهر العصائر الرمضانية في المملكة العربية السعودية، وخصوصًا في مكة، والمدينة المنورة، وجدة، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس".

ويُحضر مشروب السوبيا من الشعير، أو الخبز الجاف، أو الشوفان، أو الزبيب، أو التمر الهندي، ويُضاف له بعد تصفيته مقادير محدّدة من السكر، وحب الهيل، والقرفة، علاوةً على مواد ملونة.

ونصحت هيئة الغذاء والدواء السعودية بتغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" بتحضير هذا المشروب في المنزل.

وقد تفتقد ظروف إنتاج وتعبئة السوبيا من قبل الباعة المتجولين للشروط الصحية، كما أنها تكون أكثر صحة، وذات نسبة سكر أقل عند صنعها في المنزل.

وأكّدت التغريدة أن مشروب السوبيا لا يحتوي على الكحول الإيثيلي، موضحةً أن النسبة الضئيلة من الإيثانول في هذا المشروب ينتج عن تفاعلات كيميائية طبيعية.