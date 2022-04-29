ما أفضل وقت يمكن أن تمارس فيه رياضة المشي أثناء الصيام خلال رمضان؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يميل غالبية الأشخاص إلى ممارسة رياضة المشي في الصباح الباكر، يشعر الكثيرون منهم بالحيرة حول أفضل موعد لمزاولة التمارين أثناء الصيام خلال شهر رمضان.

وبذلك، قدّمت وزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من التوصيات التي قد تهمك أثناء فترة الصيام.

توصيات تهمك عند ممارسة المشي خلال الصيام في رمضان. #رمضانك_مفتاح https://t.co/7weAX0o0zu

وبداية، أوضحت وزارة الصحة السعودية أهمية تأخير ممارسة المشي للفترة التي تسبق أذان المغرب، فضلًا عن أهمية اختيار المكان المناسب حتى لا تُصاب بالتعب الشديد والجفاف.

ونصحت وزارة الصحة السعودية بضرورة تجنب أيضًا مزاولة المشي بدون مرافق عند الإصابة بالأمراض المزمنة.

وبالطبع، توقف عن المشي عند الشعود بالدوار، أو الإرهاق الشديد، أو صعوبة بالتنفس.

اطلع على مدة النشاط البدني المناسب لك من خلال عمرك 👶👧👩‍🦰🧑‍🦳 #رمضانك_مفتاح https://t.co/NUxRn7PAn6

ونشرت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية "عش بصحة" تغريدة عبر "تويتر"، ضمنت فيها مدة النشاط البدني المناسب لكل فئة عمرية.