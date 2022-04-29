ما أفضل وقت يمكن أن تمارس فيه رياضة المشي أثناء الصيام خلال رمضان؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما يميل غالبية الأشخاص إلى ممارسة رياضة المشي في الصباح الباكر، يشعر الكثيرون منهم بالحيرة حول أفضل موعد لمزاولة التمارين أثناء الصيام خلال شهر رمضان.

وبذلك، قدّمت وزارة الصحة السعودية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، مجموعة من التوصيات التي قد تهمك أثناء فترة الصيام.

وبداية، أوضحت وزارة الصحة السعودية أهمية تأخير ممارسة المشي للفترة التي تسبق أذان المغرب، فضلًا عن أهمية اختيار المكان المناسب حتى لا تُصاب بالتعب الشديد والجفاف.

ونصحت وزارة الصحة السعودية بضرورة تجنب أيضًا مزاولة المشي بدون مرافق عند الإصابة بالأمراض المزمنة.

وبالطبع، توقف عن المشي عند الشعود بالدوار، أو الإرهاق الشديد، أو صعوبة بالتنفس.

ونشرت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية "عش بصحة" تغريدة عبر "تويتر"، ضمنت فيها مدة النشاط البدني المناسب لكل فئة عمرية.

  • من 5 إلى 15 سنة: 60 دقيقة يوميًا من النشاط البدني، ما بين الاعتدال أو الحدة
  • من 18 إلى 64 سنة: 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل على مدار الأسبوع
  • من 65 سنة وأكثر: 150 دقيقة من النشاط البدني المعتدل على مدار الأسبوع
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