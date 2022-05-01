هل يمكن زيارة طبيب الأسنان خلال الصيام في شهر رمضان؟

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نشر الأحد ، 01 مايو / أيار 2022

لا تقتصر على تنظيف الأسنان فحسب.. إليك 8 نصائح لصحة الفم في رمضان

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل لجأت إلى تأجيل مواعيد زيارة طبيب الأسنان خلال شهر رمضان بسبب الصيام؟ ينبغي ألا تفعل ذلك.

وأكّد الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية على موقع "تويتر" أن مراجعة أطباء الأسنان خلال شهر رمضان تُعتبر عادية وضرورية في الوقت ذاته، وأنها لا تُفسد الصيام.

كما أن إعطاء المُخدّر الموضعي، وإجراء معالجات الفم، واللثة، والأسنان ممكن، وغير مُفسد للصيام.

وأكّدت التغريدة أنه يُفضّل في الحقيقة إجراء مثل هذه المعالجات في الفترة الصباحية، أي قبل انخفاض مستوى السكر في دم الصائم.

وعندما يأتي الأمر لتناول الأدوية التي ترافق علاج الأسنان، فيمكن إعادة جدولتها ليتم تناولها في الفترة بين وجبتي الإفطار والسحور.

ويجدر بالذكر أنه من شأن الحرص على زيارة أطباء الأسنان بانتظام، والحفاظ على الممارسات الصحية السليمة حفظ صحة فمك وأسنانك.