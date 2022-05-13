هل أنت مصاب بالربو؟ إليك 5 مؤشرات تشي بتحسن صحتك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- إذا كنت تعاني من الربو، فمن المهم جدًا اتباع وصايا طبيبك بحذافيرها، لأنها ستساعدك حتمًا على تخفيف آلامك والتحسن بأسرع وقت ممكن.

ونشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، بعض المؤشرات التي تشي بتحسن صحتك، عند إلمامك بالعلامات التحذيرية التي تسبق نوبة الربو، والابتعاد عن المهيجات المسببة لها، واتباع نصائح الطبيب.

وتعد أولى هذه المؤشرات هي أنك ستتمتع بنوم أفضل.

ليس ذلك فحسب، فأنت لن تحتاج إلى الاستشفاء أيضًا.

وفي حال كنت من محبي اللياقة، فالخبر السار هو أنك ستستطيع المشاركة بجميع الأنشطة البدنية.

وأوضحت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، أنك لن تضطر للتغيّب عن المدرسة أو العمل.

وأخيرًا، لن تعاني من أعراض الصفير، أو السعال، أو ضيق التنفس.

لذلك، احرص على اتباع نصائح طبيبك في المرة التالية التي تزوره فيها، لأن حياتك ستتغير إلى الأفضل!