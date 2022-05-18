الصحة السعودية تقدم 3 إجراءات ضرورية لحماية نفسك من الغبار

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعدما انتشرت أخبار تأثر العاصمة العراقية، بغداد، يوم الاثنين، بعاصفة رملية شديدة، من المهم أن تكون في حالة تأهب دائمة لوقاية نفسك من تداعيات الغبار.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أن الغبار يعتبر أحد ملوثات البيئة، بسبب احتوائه على جسيمات مثل حبوب اللقاح والميكروبات.

للوقاية من #الغبار احرص على إتباع العادات الصحية التالية : #عاصفة_مدار https://t.co/PM3fXzCrNE

طرق الوقاية:

• احرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام

• تجنب التعرض للغبار إلا عند الضرورة القصوى

• احرص على ارتداء الكمامات المزودة بتصفية للهواء وتغييرها باستمرار

تنبيهات لمرضى الربو:

• احمل معك دومًا بخاخ الربو الإسعافي الموسِّع للشعب الهوائية

• التزم بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حال أوصى الطبيب لك بذلك

• توجه إلى أقرب مركز طوارئ في حال عانيت من نوبة ربو شديدة ولم يتحسّن وضعك بعد استخدامك للبخاخ