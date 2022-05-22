دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت الدكتورة سوزان هوبكنز، كبيرة المستشارين الطبيين في وكالة الأمن الصحي بالمملكة المتحدة (UKHSA) يوم الأحد، إن خطر تفشي مرض جدري القرود "لا يزال منخفضًا للغاية في الوقت الحالي".

وأضافت هوبكنز: "أعتقد أن الناس بحاجة إلى توخي الحذر. نحن نريد حقًا أن يكون الأطباء في حالة تأهب لذلك، ويرسلوا الاختبار إذا كان لديهم أي قلق".

وقالت هوبكنز لبرنامج "Sunday Morning" على قناة "بي بي سي" البريطانية إن الوكالة تكتشف المزيد من الحالات بشكل يومي، موضحة أن هذا التفشي يعود إلى "الأمراض المعدية الجديدة، التي تنتشر في مجتمعنا والتي لم نشهدها من قبل"، وبالتالي "سنحتاج إلى معرفة الكثير عنها هنا وفي دول أخرى خلال الأسابيع القادمة ".

وأشارت هوبكنز إلى أنه استنادًا إلى التقارير الواردة من أفريقيا، تعلم وكالة الخدمات الصحية في المملكة المتحدة (UKHSA) أن بعض الأفراد "أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض خطيرة، وخاصة الأفراد الذين يعانون من كبت المناعة أو الأطفال الصغار".

وقالت عالمة الأوبئة إنه "لم يتضح بعد من أين أتت العدوى الجديدة وكيف وصلت إلى أوروبا. ولا توجد علاقة واضحة بحالاتنا في المملكة المتحدة ترتبط بحدث واحد. لكن العديد من الأشخاص يبلغون عن الكثير من الأحداث المختلفة التي قصدوها والكثير من جهات الاتصال المختلفة، والاتصالات الوثيقة مع الأشخاص، وكذلك الاتصالات الجنسية".

وذكرت هوبكنز أن انتقال العدوى في المجتمع "كان يتركز إلى حد كبير في المنطقة الحضرية" ، وتم اكتشافه في الغالب بين "الأفراد الذين يعرّفون أنفسهم على أنهم مثليين أو ثنائيي الجنس أو غيرهم من الرجال الذين يمارسون الجنس مع رجال".

وقالت عالمة الأوبئة إن الأعراض الأولى "تبدو وكأنها عدوى من النوع الفيروسي"، مضيفة أنه في مرحلة لاحقة، يُصاب الناس بطفح جلدي على الوجه أو اليدين، وعلى الذراعين، ويمكن أن ينتقل إلى منطقة الأعضاء التناسلية.

ولفتت هوبكنز إلى أن المرض يبدأ كنوع من البقع الحمراء ويُشبه إلى حد ما جدري الماء، موضحة أنه "لا يوجد لقاح مباشر لجدري القرود".

وأوضحت عالمة الأوبئة: "نحن نستخدم نوعًا من لقاح الجدري أو لقاح من الجيل الثالث للجدري يكون آمنًا على الأفراد المخالطين للحالات".