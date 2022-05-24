جدري القردة..الصحة المصرية تكشف إجراءات الوقاية منه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وسط حالة القلق التي يعيشها الكثيرون من حول العالم بعد إعلان دول عديدة تسجيل إصابات بمرض فيروس جدري القردة، أكدت وزارة الصحة والسكان المصرية أنها تتابع بشكل دقيق الوضع الوبائي للفيروس حول العالم.

وأكدت الوزارة أنه لا توجد حتى الآن أي حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس جدري القردة في مصر، وفقًا لما نشرته بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر".

الإجراءات التي يمكن اتخاذها للوقاية من الإصابة بفيروس #جدري_القرود تؤكد وزارة الصحة والسكان حتى الآن: أنها تتابع بشكل دقيق الوضع الوبائي على مستوى العالم لفيروس جدري القرود والأمراض الوبائية الأخرى. أنه لا توجد حتى الآن أي حالات إصابة أو مشتبه بإصابتها بفيروس جدري القرود في مصر. https://t.co/javMTOOcHX

وكشفت الوزارة عن الإجراءات التي يمكن اتباعها للوقاية من الإصابة بفيروس جدري القردة، وهي كالتالي:

تجنب ملامسة الحيوانات التي يمكن أن تحمل الفيروس (بما في ذلك الحيوانات المريضة أو التي تم العثور عليها نافقة في المناطق التي يحدث فيها جدري القردة)، وتجنب ملامسة أي أدوات لامسها حيوان مريض

عزل المرضى المصابين بالفيروس عن الأشخاص الآخرين المعرضين لخطر الإصابة

غسل اليدين بالماء والصابون أو استخدام معقم اليدين المعتمد على الكحول

استخدام أدوات الوقاية الشخصية مثل الكمامات والقفازات عند رعاية المرضى

اتخاذ إجراءات الحجر البيطري للحيوانات المصابة

وكشفت وزارة الصحة المصرية عن أهم المعلومات حول جدري القردة:

معلومات هامة عن جدري القرود… https://t.co/WksgjarmEI