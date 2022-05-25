متى يجب عليك التوجه إلى الطوارئ عند التعرض لإصابة في الرأس؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تتضمن الأسباب الشائعة لإصابات الرأس حالات السقوط، وحوادث السيارات، والإصابات خلال ممارسة الرياضة، وغيرها.

وبينما يحاول بعض الأشخاص تجنب زيارة الطبيب ظنًا منهم بأن إصابتهم بسيطة، إلا أن هناك بعض الحالات التي تتطلب معاينة عاجلة.

ونشرت وزارة الصحة العُمانية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، قائمة ببعض الأعراض التي يجب عليك إذا عانيت منها التوجه إلى الطوارئ بعد تعرضك لإصابة في الرأس.

ما هي أبرز هذه الأعراض؟