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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عندما نفكّر بالوسواس القهري، تخطر في بالنا عادات مثل الحرص الكبير على النظافة.

ومع ذلك، لا تنحصر الممارسات التي يقوم بها مرضى اضطراب الوسواس القهري بالنظافة فقط.

وأشار الحساب الرسمي لوزارة الصحة العُمانية بتغريدة على موقع "تويتر" إلى الممارسات التي قد يقوم بها المرضى.

الأعمال القهرية الشائعة لدى مرضى اضطراب الوسواس القهري:

الغسيل المتكرر للأيدي

رفض المصافحة أو لمس مقابض الأبواب

إعادة فحص الأقفال، وإطفاء الأفران، وإقفال السيارة

العودة إلى أفكار الوسواس التي لا تزول، وهي قد تؤثّر حتّى على النوم

العد والفحص الذاتي بصوتٍ عالٍ أثناء أداء المهام الروتينية

ترتيب الأشياء أو الملابس بصورة محددة للغاية، ووفقًا لترتيبٍ محدد

تناول الأطعمة بحسب ترتيب معيّن

تكرار الكلمات، أو الجمل، أو الصلوات

الحاجة لأداء المهام ذاتها لمراتٍ كثيرة

تخزين أشياء مختلفة