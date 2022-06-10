دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الإدارة ستعلن، الجمعة، أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها CDC، قررت إجراء إبراز نتيجة سلبية لاختبار "كوفيد-19" من الوافدين إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وتدخل هذه الخطوة حيز التنفيذ بالنسبة للمسافرين جوًّا إلى الولايات المتحدة منتصف ليل 12 يونيو/حزيران. وقال المسؤول إن الوكالة ترفع القيود التي ناهضتها صناعة السفر لأشهر، بعدما تقرر أنها لم تعد ضرورية "استنادًا إلى العلم والبيانات". وستعيد المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) تقييم قرارها خلال 90 يومًا، وإذا ارتأى المسؤولون أن ثمة ضرورة لإعادته، بسبب ظهور متحوّر جديد مثير للقلق، على سبيل المثال، فسيقومون بذلك.

وكان هذا الإجراء ساري المفعول منذ يناير/كانون الثاني 2021. وقال المسؤول إن إدارة بايدن تخطط للعمل مع شركات الطيران لضمان انتقال سلس جراء هذا التغيير، لكن يرجح أن تكون خطوة مرحبًا بها لدى معظم العاملين في هذا القطاع.

ودأب القيمون على صناعة السفر في الأسابيع الأخيرة على المطالبة بشكل متزايد بوضع حد لهذا الإجراء، وتودجهوا مباشرة إلى إدارة بايدن لتطبيق ذلك، بحجة أن له أثر مخيف على اقتصاد هش، وفق ما أفاد رئيس شركة الخطوط الجوية الأمريكية نيك كاليو، الذي اجتمعت مجموعته في الآونة الأخيرة مع مسؤولين في البيت الأبيض.

ووصف قطاع السفر وبعض الخبراء العلميين، هذه السياسة انتهت صلاحيتها منذ أشهر. كما دعا المشرعون، ضمنًا الديمقراطيون، إلى مناصرة هذا الطلب في الأسابيع الأخيرة. وقالت كاثرين كورتيز ماستو سيناتور نيفادا : "أنا سعيدة بتعليق المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC) تدبير اختبار فيروس كورونا المرهق للمسافرين الدوليين، وسأستمر في بذل كل ما في وسعي لدعم التعافي السريع لصناعة الضيافة لدينا".