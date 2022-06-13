"حج رمزي" هذا العام وإجراءات صارمة من السعودية لعدم المخاطرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية بتطبيق إجراءات منع دخول الإبل إلى "المشاعر المقدسة"، وذلك ضمن إجراءات احترازية اتخذتها الجهات لمواجهة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية "كورونا"، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لوكالة الأنباء السعودية "واس" الأحد.

وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة، سعيد الغامدي، أن منع دخول الإبل إلى "المشاعر المقدسة" سيكون خلال موسم حج هذا العام خوفًا من إمكانية تفشّي الفيروس الذي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان.

#البيئة: بدء منع دخول الإبل إلى #المشاعر_المقدسة https://t.co/RjNUqZD52d

ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية عبارة عن مرض تنفسي فيروسي يتسبب فيه فيروس كورونا مستجد (فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية)، بحسب ما أشار إليه الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية (WHO).

واكتُشف الفيروس لأول مرة في المملكة العربية السعودية في عام 2012،

ورُغم أن غالبية الحالات البشرية المصابة بالمتلازمة نتجت عن انتقال العدوى بين البشر، إلا أن المنظمة أكّدت أنه من المرجّح أن الإبل تُعتبر المستودع الرئيسي الذي يستضيف الفيروس المسبب لها، ومصدر حيواني لعدوى البشر بهذه المتلازمة.

وليس من المعروف بالضبط دور الإبل في انتقال الفيروس، ولا طريقة (أو طرق) انتقاله.

ويتراوح الطيف السريري للعدوى بفيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية بين غياب الأعراض، والمعاناة من الأعراض التنفسية المعتدلة، وحتّى المرض التنفسي الحاد الوخيم، والوفاة.

وتتّخذ الأعراض النمطية شكل الحمى، والسعال، وضيق التنفس. ويبدو أن الفيروس يتسبب في مرض أكثر شدّة لدى المسنين، والأشخاص من ذوي الجهاز المناعي الضعيف، والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، مثل السرطان، وأمراض الرئة المزمنة، وداء السكري.