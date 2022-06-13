ما هي حساسية الطعام؟ 5 حقائق ينبغي معرفتها عنها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل أنت ممن يعانون من حساسية الطعام؟ أو ربما تعيش مع شخص يعاني من الحساسية؟

وسواءً كنت تعاني من الحساسية الغذائية أم لا، فمن المفيد تعلّم المزيد عنها، إذ أصبحت الحساسية الغذائية أكثر شيوعًا في العديد من البلدان حول العالم، بحسب ما ذكره الموقع الرسمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو).

وفي البلدان المتقدمة، يتزايد انتشار الحساسية الغذائية، ويؤثّر على نسبة حوالي 10% من السكّان.

وفي البلدان النامية التي لم تكن تشهد حالات من الحساسية الغذائية على نطاقٍ واسع من قبل، ارتفع عدد حالات الحساسية الغذائية المبلّغ عنها بشكلٍ واضح.

وإليكم 5 أمور ينبغي معرفتها عن مسبّبات الحساسية الغذائية بالإنفوجراف أعلاه: