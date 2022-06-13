دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا تنحصر طرق الحماية من تكرار جلطات القلب على الالتزام بالأدوية التي يوصفها الطبيب لك. ويمكنك الاعتناء بصحتك بشتّى الطرق أيضًا.

وشارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية بتغريدة عبر موقع "تويتر" الخطوات التي يمكن للمرء القيام بها للوقاية من الإصابة بجلطات القلب مجددًا بعد الشفاء منها.

نصائح للحماية من تكرار جلطات القلب:

إعادة النظر في أسلوب الحياة، واتباع سلوكيات صحية

التوقف عن التدخين

تقليل الوزن والسيطرة عليه

ممارسة الرياضة، والمشي بشكلٍ خاص

تناول أغذية صحية

الالتزام بالأدوية، والمتابعة الدورية مع الطبيب