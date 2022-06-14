دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المستوى الثالث ضمن فئة المخاطر "العالية" بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، وذلك بحسب آخر تحديث لتوصيات السفر الخاص بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

وتضمنت الوجهات العربية المُدرجة في المستوى الثالث أيضًا البحرين، وقطر، والأراضي الفلسطينية.

وعندما يأتي الأمر للمستوى الثاني (الخطر المتوسط)، تضمّنت هذه الفئة سلطنة عُمان، وتونس، بينما تضمّن المستوى الأول (الخطر المنخفض) وجهات من بينها الأردن، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وغيرها.

ويمكنكم إلقاء نظرة على تصنيف الدول العربية في الإنفوجراف أعلاه: