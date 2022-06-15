هل تعاني من مشاكل في العينين؟ مرض السكري قد يكون السبب

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل قررت ارتداء النظارات للرؤية بشكلٍ أفضل، ولكنها لم تحسّن تلك المشكلة لديك؟ قد يكون مرض السكري السبب وراء ذلك.

وشارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية بتغريدة على "تويتر" بعض الأعراض التي يجب عليك الانتباه منها، والتي تدل على وجود مشكلة في عينيك نتيجة مرض السكري.

6 أعراض تدل على وجود تعب بالعيون نتيجة الإصابة بمرض السكري:

زغللة في العين

التهابات وحرقان في العين

غباش العين

عدم الرؤية بشكلٍ جيّد

عدم رؤية الأحرف

عدم وجود تحسّن في الرؤية عند ارتداء النظارة