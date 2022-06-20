السعودية ترفع تعليق السفر إلى 4 دول من بينها تركيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الإثنين، رفع تعليق السفر إلى 4 دول بعد مراجعة الوضع الوبائي فيها المرتبط بتفشي مرض "COVID-19".

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس): " رفع تعليق سفر المواطنين إلى كل من: (إثيوبيا، وتركيا، وفيتنام ، والهند)".

وأكدت الوزارة أن قرارها جاء بعد " متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالميًا"، حسب قولها.

#عاجل #وزارة_الداخلية: رفع تعليق سفر المواطنين إلى كل من: (إثيوبيا، وتركيا، وفيتنام ، والهند)، وذلك بناءً على متابعة الوضع الوبائي لجائحة فيروس كورونا وما رفعته الجهات الصحية المختصة حيال الوضع الوبائي عالميًا. #واس_عام https://t.co/mEORcW2Mgf

وكانت قد أعلنت المملكة في 18 فبراير/شباط عن تعليق السفر إلى 16 دولة وهي لبنان وتركيا واليمن وسوريا والهند وإندونيسيا وإيران وأرمينيا والكونغو الديمقراطية وليبيا وروسا البيضاء وفيتنام وإثيوبيا والصومال وأفغانستان وفنزويلا، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا.