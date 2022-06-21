مع تغير الفصول.. إليك أعراض الرمد الربيعي الذي يصيب العيون

التغيّر المناخي قد يفاقم الحساسية لديك.. هذا ما كشفته دراسة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع تغيرّ الفصول، يلاحظ الكثير من الآباء والأمهات احمرار عيون الأطفال، وحكها باستمرار، بحسب تغريدة نشرها الحساب الرسمي لوزارة الصحة والسكان المصرية على "تويتر".

وقد تحصل هذه الحالة مع بداية فصل الربيع، ودخول فصل الصيف.

ومن الضروري زيارة الطفل لطبيب العيون عند ملاحظة مثل هذه الأعراض، لأنها قد تكون نتيجة نوع من الحساسية المزمنة يُدعى الرمد الربيعي، ويمكن أن تبدأ هذه الحالة بالظهور عندما يبلغ الطفل عمر العامين، وقد تستمر إلى سن البلوغ.

كيف يتعامل الأهالي مع الأطفال المصابين بحساسية العيون أثناء تغييرات الفصول؟ https://t.co/f43LTlf725

ويسبب التراب، أو الذرات الصغيرة التي يحملها الهواء، أو حبوب اللقاح، هذه الحساسية.

ويمكن علاج الرمد الربيعي بمادة مانعة للحساسية، وقطرات قابضة للأوعية الدموية لمعالجة الاحمرار.

وتتضمن أعراض الرمد الربيعي لدى الأطفال:

حرقان

دموع

إحمرار

حك العينين

إفرازات من العين (تكون الإفرازات مطاطية)