هل يمكنك معرفة ما إذا كان الطعام آمنًا من مظهره ورائحته فقط؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تُمعن بالنظر في المأكولات المتواجدة في منزلك، أو تلجأ إلى شمّها لمعرفة ما إذا كانت لا تزال صالحة للأكل؟

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الصحة العامة في قطر بتغريدة على "تويتر" أن الاعتماد على مظهر ورائحة الطعام أمر غير آمن.

هل يمكن أن تعرف إن كان الغذاء مأموناً بناء على مظهره ورائحته؟ #اليوم_العالمي_لسلامة_الأغذية https://t.co/rBpozePNtH

وغالبية الكائنات الحية الدقيقة التي قد تسبب المرض للأشخاص، لا تغيّر من مظهر الغذاء ورائحته.

ووفقًا للموقع الرسمي لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، يمكن للطعام أن يُسبب المرض حتّى إذا لم يكن طعمه فاسدًا.

وإليك بعض الإرشادات لتخزين الطعام حتى يبقى سليمًا لأطول فترة ممكنة:

الحلوى:

ويجب تبريد غالبية الفطائر، وخصوصًا إذا كانت تحتوي على البيض، أو الحليب، أو الكاسترد. ولا تدعها خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين. وعند وضعها في الثلاجة، يمكنك حفظها باردة لحوالي يومين.

المأكولات البحرية:

وعند شراء الأسماك الطازجة، احرص على حفظها في الثلاجة مباشرةً، واستهلاكها خلال يومين. وعند طهيها، احرص على لفّها بإحكام، ويمكنك حفظها في الثلاجة لـ3 إلى 4 أيام.

الوجبات السريعة:

وعندما يأتي الأمر للوجبات السريعة مثل الطعام الصيني أو البيتزا، يجب حفظها في علب مُحكمة الإغلاق داخل الثلاجة. وبتلك الطريقة، يمكنها البقاء لفترة تتراوح بين 3 و4 أيام.