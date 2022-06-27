قائمة بألوان الجلد المختلفة.. هل هي تصبغات أم إشارة إلى المرض؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نشر مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو يعكس الفروقات بين ألوان الجلد المختلفة، التي عادة ما تكون إشارة إلى إصابة الشخص بمرض معين.

اللون الداكن

وتظهر بقع من الجلد أغمق من الجلد المحيط، وتُعرف هذه الحالة باسم فرط تصبغ الجلد.

وتحدث عندما ينتج تصبغ الجلد المزيد من الميلانين، وهي مادة صبغية تعطي الجلد لونه.

اللون الأصفر

وقد يكون ناتجًا عن حالة طبية حادة للكبد. ومن المهم جدًا فحص أظافرك وعينيك للتحقق من التشخيص السليم.

اللون الفاتح

يشير اللون الفاتح للبشرة إلى نقص تصبغ الجلد، ويحدث نتيجة عدم إنتاج البشرة ما يكفي من الميلانين.

اللون الأحمر

يمكن أن يحدث بسبب الحمى والعدوى الفيروسية، والطفح الجلدي، وحروق الشمس، والتهاب الجلد، والأكزيما.

وفي غالبية الأحيان، يكون ناتجًا عن تهيج الجلد والطفح التحسسي.

اللون الأزرق

ويحدث نتيجة نقص الأكسجين في الدم، والهيموجلوبين غير الطبيعي، أو وجود سموم في الدم.

وبالطبع، لا يمكن الاعتماد على هذه العلامات كتشخيص نهائي، بل يجب استشارة طبيبك دومًا بحسب ما أوضحه مجلس الصحة الخليجي.