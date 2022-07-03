فيروس جديد ينتشر مؤخرًا؟ وزارة الصحة السعودية توضح

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- علّقت وزارة الصحة السعودية على تناقل خبر عن انتشار فيروس جديد مؤخرًا.

وأكدت وزارة الصحة السعودية الجمعة عبر حسابها الرسمي على تويتر" أن الأمر غير صحيح، موضحة أنه تتواجد مجموعة كبيرة من الفيروسات التنفسية المسببة لنزلة البرد، ومنها مجموعة موجودة حاليًا، وهي شبيهة بأعراض الإنفلونزا الموسمية، ولكن ذات حدّة أقل.

#يقولون يوجد فيروس جديد منتشر هذه الأيام، فهل هذا صحيح؟ https://t.co/hHwg0Jfwfz

وفي تغريدة أخرى، أشارت وزارة الصحة السعودية إلى أن أكثر من 20 نوعًا من الفيروسات المُسبِّبة للزكام، ونزلات البرد الشائعة تنتشر في هذه الفترة.

ومن أهم تلك الفيروسات:

الفيروس الأنفي (راينو):

يُعتبر الأكثر شيوعًا، وهذا الفيروس ينتشر عادةً في فصلي الربيع والخريف.

فيروس نظير الإنفلونزا البشرية:

يتسبب بأعراض شبيهة جدًا بأعراض الإنفلونزا. ويوجد 4 فصائل من هذا الفيروس، وتنتشر إحداها في بداية فصل الصيف، وتتواجد طوال العام.

الفيروس المخلوي التنفسي:

يُصيب هذا الفيروس الأشخاص الأصغر سنًا عادةً، وقد يُسبب أعراضًا مشابهة لأعراض الربو. ويتواجد في أغلبية أشهر العام، ولكن تزداد الإصابة به عالميًا في فصل الخريف.

وأضافت الوزارة أن وجود علاج لنزلات البرد غير متوفر، ولكن يمكن تناول الأدوية المسكّنة، والخافضة للحرارة بعد استشارة الطبيب.