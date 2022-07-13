استخدام معجون الأسنان خطأ شائع.. كيف تعالج الحروق؟

من تعرضها للحرق وهي طفلة إلى تصميم أزياء السجاد الأحمر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلجأ العديد من الأشخاص عادة إلى العلاجات المنزلية لتخفيف أي مضاعفات في حال وقوع إصابات.

وأوضح محلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن استخدام معجون الأسنان لعلاج الحروق يُعتبر من بين الأخطاء الشائعة.

ما السبب؟

ويتسبب معجون الأسنان في حبس الحرارة داخل الجلد بسبب وجود مركب فلوريد الصوديوم، والذي يمكن أن يُلوِّث الحروق.

وفي حال قرّرت استخدام معجون أسنان خالٍ من الفلوريد، فيمكن أن يتسبب ذلك بإطالة عملية الشفاء.

ونوّه مجلس الصحة الخليجي بأهمية الابتعاد عن مصدر الحرارة عند تعرضك لأي حروق.

ومن المهم جدًا أن تقوم بتبريد الحرق تحت الماء الجاري لمدة تصل إلى 20 دقيقة.

ليس ذلك فحسب، وإنما أيضًا الإبتعاد عن استخدام الثلج أو الماء المثلجة.

وفي حال وجود أي ألم، من الممكن استخدام المسكنات، مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.

وبحسب ما ذكرته وزارة الصحة السعودية، هناك العديد من إجراءات الإسعافات الأخرى، التي يمكن أن تقوم بها في حال تعرضك للحرق.

حروق الدرجة الأولى

أمور يجب القيام بها:

إزالة الإكسسوارات قبل أن تتضخم المنطقة المصابة.

تغطية منطقة الحرق باستخدام ضمادة رطبة أو قطعة قماش نظيفة باردة، لتقليل خطر العدوى.

طلب المساعدة فورًا إذا كانت الحروق شديدة وتمتد لمساحات واسعة، أو إذا لاحظت علامات العدوى مثل زيادة الألم، أو احمرار، أو تورم.

أمور لا يجب القيام بها:

لا تحاول لمس الفقاعات الناتجة من الحرق.

لا تضع أي مراهم.

لا تستخدم​ الثلج مباشرة على المنطقة المصابة بالحروق.

حروق الدرجة الثانية

أمور يجب القيام بها:

نزع المجوهرات والأحزمة وغيرها، خاصة حول المنطقة المصابة، على سبيل المثال الرقبة.

تناول مسكن الألم إذا لزم الأمر.

تغطية منطقة الحرق باستخدام ضمادة رطبة أو قطعة قماش نظيفة باردة.

تغطية الفقاعات المفتوحة بضمادة جافة ومعقمة.

أمور لا يجب القيام بها:

إزالة الملابس المحترقة العالقة على الجلد.

تغطية الحرق بضمادة لاصقة.

وضع المنطقة المصابة بحرق كبير تحت الماء البارد لتفادي حدوث صدمة للمصاب.

استخدام الثلج مباشرة على المنطقة المصابة بالحروق.

وضع أي مراهم أو استخدام الزبدة أو معجون الأسنان، أو غيرها من العلاجات على الحرق.

لمس أو فتح الفقاعات الناتجة عن الحرق.

وضع القطن الرقيق على المنطقة المصابة، والتي قد تثير الجلد.

حروق الدرجة الثالثة:

تعتبر من أخطر الحروق حيث تشمل جميع طبقات الجلد وصولًا إلى الدهون، وقد تتأثر العضلات.

أمور يجب القيام بها:

تأكد من العلامات الحيوية للمصاب مثل التنفس.

حماية الشخص المصاب من الضرر، وذلك بإبعاده عن المواد المشتعلة أو الدخان أو مصادر الحرارة.

رفع المنطقة المصابة فوق مستوى القلب إذا كان ذلك ممكنًا.

تغطية منطقة الحرق باستخدام ضمادة رطبة أو قطعة قماش نظيفة باردة.

أمور لا يجب القيام بها: