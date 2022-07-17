قد يكون الضغط الناجم عن الانتظار ضارًا بصحتك.. إليك بعض النصائح للتحلي بالصبر في الحياة اليومية

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل يمكن أن يتسبب الإكثار من تناول الليمون والرمان بارتفاع ضغط الدم؟ إذا كنت ممن يعتقدون ذلك، فقد أوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، مؤخرًا الحقيقة حول هذه الإشاعة.

وبداية، يتم تحديد ارتفاع الضغط بحسب كمية الدم التي يتم ضخها للقلب، مع ملاحظة مقاومة الشرايين.

وكلما زادت كمية الدم التي يضخها القلب وضاقت الشرايين، يرتفع ضغط الدم.

ويُروّج الكثير من الأشخاص لإشاعة ارتباط الليمون والرمان بارتفاع ضغط الدم.

ما مدى صحة ذلك؟

وأوضح مجلس الصحة الخليجي أن هناك العديد من الدراسات التي أثبتت أن الرمان والليمون لا يتسببان بارتفاع في ضغط الدم.

وعلى العكس تمامًا، قد يساهمان في خفض ضغط الدم على المدى القصير والطويل.

ما أفضل طريقة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم؟

من المهم جدًا الالتزام بطعام صحي وتقليل كمية الملح. ويُفضل أيضًا تناول 5 حصص من الفاكهة والخضار يوميًا.

ويُنصح أيضًا بتقليل كمية الكافيين وتناوله باعتدال.

وأخيرًا، احرص على توقيف التدخين.