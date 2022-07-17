الصحة المصرية تُوضح أبرز محتويات حقيبة الإسعافات الأولية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يواجه بعض الأشخاص أحيانًا العديد من المواقف الصعبة كالاختناق، والإصابات المنزلية، والحروق دون أي سابق إنذار. وقد تساعد حقيبة الإسعافات المجهزة جيدًا هؤلاء في التعامل مع الإصابات الشائعة وحالات الطوارئ بنجاح.

ونشرت وزارة الصحة المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، قائمة بأبرز محتويات حقيبة الإسعافات الأولية، والتي يجب أن تكون موجودة في كل منزل.

أدوات

شاش بأحجام مختلفة

بلاستر

رباط ضاغط

أعواد قطنية

ترمومتر طبي

ملقاط صغير

قفازات طبية

مناديل ورقية - مناديل مبللة بالكحول

سرنجات

مقص طبي

أكياس بلاستيكية

أدوية