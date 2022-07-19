بعد الكشف عن أول حالتي وفاة في غانا..هذا ما نعرفه عن فيروس ماربورغ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أثار الكشف عن أول حالتي إصابة بمرض فيروس ماربورغ شديد العدوى في غانا المخاوف عالميًا.

وكانت غانا قد أكدّت أول حالتي إصابة بمرض فيروس ماربورغ شديد العدوى، بحسب ما أعلنت عنه منظمة الصحة العالمية (WHO) في بيان الأحد.

ويأتي ذلك بعد ثبوت إصابة مريضين لا علاقة لهما ببعضهما البعض، تُوفيا لاحقًا، في منطقة أشانتي جنوب غانا.

فيما يلي أبرز المعلومات حول فيروس ماربورغ وطرق انتقاله وأعراضه وعلاجه، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية: