كيف تدخل البكتيريا في مستحضرات التجميل؟

دراسة: الأظافر الطويلة قد تجعلك عرضة للفطريات والبكتيريا التي تشكل خطورة على صحتك

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تُعد مستحضرات التجميل بشكل عام آمنة للاستخدام، ولكنها قد تسبب أعراضًا جانبية لبعض المستهلكين، وقد تكون ممزوجة أحيانًا ببعض أنواع البكتيريا التي تؤثر على البشرة بشكل سلبي.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن البكتيريا يمكن أن تدخل في مستحضرات التجميل من خلال 4 طرق مختلفة.

المواد الخام والمكونات الملوثة

ظروف التصنيع، والشحن، والتخزين السيئة

التعبئة والتغليف التي لا تحمي المنتج بشكل كافٍ

الاستخدام الخاطئ من المستهلك

ويُذكر أن الاستخدام الصحيح يقلّل المخاطر، كغسل وتنظيف الوجه من المستحضرات قبل النوم.

وفي الواقع، هناك بعض المنتجات والمستحضرات التي يمكن وضعها داخل الثلاجة لضمان استخدامها بأمان.

ما أبرزها؟

منتجات التجميل الطبيعية والعضوية

المنتجات ذات الأساس المائي

رذاذ وبخاخات الوجه

فيتامين ج

وتُعد مستحضرات تجميل العيون ذات فترة صلاحية قصيرة. والسبب أن العين بيئة معقمة وأكثر عرضة للعدوى الميكروبية والالتهابات.

ويُفضّل التخلّص منها بعد مرور فترة تتراوح بين 3 و6 أشهر من الاستخدام.

ومن المهم دومًا التحقق من ملصقات المنتجات، واتباع طرق التخزين الموصى بها، لضمان أمانها وفعاليتها.