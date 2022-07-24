الإمارات تعلن تسجيل 3 إصابات جديدة بمرض "جدري القردة"

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نشر الأحد ، 24 يوليو / تموز 2022

دبي، الإمارات العرية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل 3 حالات جديدة بجدري القردة في البلاد وفق السياسة المتبعة لدى الجهات الصحية للرصد والتقصي المبكر للمرض.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن وزارة الصحة "تعلن تسجيل 3 حالات جديدة لجدري القردة في الدولة".

وأوصت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية أفراد المجتمع بضرورة اتباع كافة إجراءات السلامة والوقاية الصحية، وأخذ التدابير الوقائية عند السفر والتجمعات بحسب ما ذكرته "وام".

وطمأنت الوزارة أفراد المجتمع بأن الجهات الصحية بالإمارات تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم.