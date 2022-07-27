ماذا يجب أن تفعل عند رؤية غريق؟ إليك خطوات أساسية لإسعافه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يمكنك إنقاذ حياة شخص حولك من الغرق إذا كنت تعرف بعض القواعد الإسعافية المهمة.. لذلك، عرضت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي بعض الخطوات الأساسية، لمعرفة ما يجب القيام به في هذه الحالة.

وبداية، من المهم طلب المساعدة من المتواجدين في المكان، وانتشال الغريق من الماء فورًا إذا كان قريبًا.

وفي حال كان بعيدًا، يجب عدم السباحة إلى الغريق إلا إذا كان المنقذ سباحًا ماهرًا.

إجراءات إسعافية:

وضع الغريق على أرض مستوية مستلقيًا على ظهره، وتوخي الحذر عند التعامل معه، إذ قد يكون فاقدًا للوعي بسبب ارتطام رأسه بشيء ما

مناداة الغريق وهز كتفيه للتأكد من استجابته

التحقق من تنفس الغريق، في حال عدم استجابته للنداء

في حال التنفس:

وضعه في وضع الإفاقة، وتدفئته بالملابس أو البطانية، وتغيير ثيابه المبللة، وانتظار سيارة الإسعاف

في حال عدم التنفس: