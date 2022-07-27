حقيقة أم إشاعة.. هل إزالة الشعر بالليزر المنزلي آمنة؟

إذا كنت ترغب في منع الإصابة بسرطان الجلد.. فعليك تجنب هذه الأخطاء عند وضع واقي الشمس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُبرز العديد من الإعلانات التلفزيونية، مدى سهولة وسلاسة استخدام الليزر المنزلي، ما يدفعك للتساؤل عما إذا كان استخدامه آمناً حقًا أم أنها مجرد إشاعة.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أنه يمكن أن يؤذي الأشخاص غير المتخصصين نفسهم بإصابات خطيرة في الجلد.

ويُعد تصبغ الجلد، وتهيج الجلد، وظهور الندبات من بين هذه الإصابات.

ولذلك، يجب أن تعرف كيفية استخدام الليزر المنزلي بشكل صحيح، مع اتباع إجراءات الحماية قبل تجربته.

كيف؟

من المهم جدًا الابتعاد عن المناطق الحساسة، مثل الجفنين والحاجبين أو كل ما يحيط بالعين.

ويجب الحرص على عدم استخدام جهاز الليزر في المناطق الموشومة أو المتصبغة، بما في ذلك الشامات.

وقبل يوم من الجلسة، يُفضّل قص أو حلق الشعر، مع تجنب نتفه بالشمع أو مادة تشبهه، لأنه سيؤدي إلى اضطراب في بصيلات الشعر. وبالتالي، لن يكون لليزر أي فائدة.

ومن المهم عدم نسيان وضع النظارات الواقية أثناء الجلسة، ومن ثم استخدام واقي الشمس بدرجة 30 كحد أدنى.