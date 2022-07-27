قد يشير إلى المرض.. ماذا يمكن أن يعني تغيّر لون أظافرك؟

دراسة: الأظافر الطويلة قد تجعلك عرضة للفطريات والبكتيريا التي تشكل خطورة على صحتك

إلى ماذا تشير البقع على البشرة والأظافر؟ إليكم 5 خرافات عن البشرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعد لون الأظافر مؤشرًا على صحتك، وتغيّر لونها قد يكون دليلًا على بعض المشاكل التي تعاني منها.. ويبقى السؤال، ما هي دلالات تغيّر لون الأظافر؟

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن رفع الأظافر (انفصال سطح الظفر عن الجلد تحته) أو الأظافر البيضاء يمكن أن يشير إلى أمراض الكبد، أو الكلى، أو السكري.

ويمكن أن تدلّ الأظافر ذات اللونين الوردي والأبيض على الإصابة بأمراض الكلى.

وبالنسبة إلى الأظافر الشاحبة أو المحفورة، فإنها تشير إلى وجود أمراض الكبد، أو فقر الدم، أو سوء التغذية.

وتدلّ الأظافر المتشققة على أمراض الغدة الدرقية أو الصدفية.

وفيما يتعلق بالأظافر الصفراء أو الشرائط الحمراء في الظفر، فقد تكون بسبب التهابات في الرئة أو عدوى فطرية.

وتشير الأظافر ذات الهُليل الأزرق إلى التسمم.

وعادة ما تظهر بقع زرقاء وهلالية الشكل في النصف السفلي من الظفر.

ويمكن أن تدل الأظافر الزرقاء أو الأظافر المتموجة أو المجعدة على نقص الأكسجين في مجرى الدم أو الإصابة بعدوى بكتيرية للأظافر، بينما تشير الخطوط الداكنة تحت الظفر إلى عدوى بكتيرية أو فطرية، أو الإصابة بالإيدز.

أما الأظافر الملتوية على شكل ملعقة فسببها الإصابة بأمراض الكلى.

وأخيرًا، تدلّ الأظافر ذات الهُليل الأحمر على مرض الذئبة، أو أمراض القلب، أو داء الثعلبة، أو التهاب المفاصل، أو التهاب الجلد والعضلات.