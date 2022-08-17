دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تُعتبر الأنيميا المنجلية أحد اضطرابات خلايا الدم الحمراء الموروثة، نتيجتها تتكوّن كريّات الدم الحمراء صلبة، ولزجة، وهلاليّة الشكل، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الصحة السعودية.

وتموت هذه الخلايا قبل أوانها، ما يُسبب نقصًا مستمرًا بأعدادها في الجسم.

وينتقل هذا المرض عندما يرث الجنين الخلايا المنجليّة من الوالدين، ويؤدّي ذلك إلى حدوث طفرة في الجين المسؤول عن إنتاج الهيموغلوبين في الجسم.

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