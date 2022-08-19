دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجاوز عدد المصابين الإجمالي بجدري القردة حول العالم الـ40 ألف حالة، وفقًا لآخر تحديث صادر عن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها (CDC).

وأبلغت أكثر من 90 دولة عن وجود حالات مؤكّدة للفيروس على أراضيها. ومع انتشار فيروس جدري القردة المضطرد حول العالم، باتت الدول الأكثر تضرّرًا في العالم هي:

أمريكا، سجلت عدد إصابات فاق 14 ألف حالة.

وإسبانيا حلّت في المركز الثاني بأكثر من 5 ألاف حالة.

أما في العالم العربي، فإن الدول الأكثر تضرّرًا هي: دولة الإمارات، ولبنان، والمغرب وقطر، والسودان والسعودية.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه عدد حالات تفشي جدري القردة حول العالم.. وفي العالم العربي.