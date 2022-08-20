دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- لا يفترض أن يشكّل الشعور المزعج بأذنيك المُصاحب لإقلاع الطائرة عادةً، جزءًا من رحلة سفرك هذا الصيف.
فضغط الأذن، يسبّب انزعاجًا مؤقّتًا بأذنيك أثناء رحلة جويّة، نتيجة التغيّر السّريع بالارتفاع الجوي، ما يرفع ضغط الهواء داخل الطائرة، بحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الصحة السعودية عبر "تويتر".
وتؤدّي هذه الحالة إلى انسداد وطنين في الأذن، وانزعاج، أو ألم عميق داخلها، والدوّار.
اتّبع هذه النصائح للوقاية منه:
- التثاؤب المتكرّر
- المضغ والبلع أثناء الإقلاع والهبوط
- تجنّب النوم أثناء الإقلاع والهبوط
- عدم السّفر بالطّائرة إذا كنت مصابًا بالتهاب الجيوب الأنفيّة، أو احتقان الأنف
- استخدام سدادات الأذن لموازنة الضّغط ببطء
- استخدام مزيلات الاحتقان قبل السّفر بـ30 دقيقة على الأقل