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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- مع انتشار الخرافات حول مرض السكري، كن حذرًا من المعلومات التي قد تتسبب في تراجع صحتك.

وربما سمعت سابقًا أن الطعام المر يقلل من مستويات السكر في الدم.

ولكن، أوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام، أن هذه المعلومة مجرد خرافة وليس لها أساس من الصحة.

وفي الواقع، لا تؤثر الأطعمة ذات الطعم المر على مستويات السكر في الدم، حيث تتحكم كمية الكربوهيدرات المستهلكة في كميات الجلوكوز في الدم. ولا يعتمد ذلك على مذاق الطعم.

وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" منشوراً يوضح الأنواع المختلفة لمرض السكري وأعراضه.

وفيما يلي إليكم أنواع مرض السكري:

سكري النوع الأول

يحدث عندما يعجز البنكرياس عن إنتاج الإنسولين فيتوقف تمامًا عن الإفراز ويصبح الجسم في حاجة إلى تزويد يومي بالإنسولين.

هذا النوع من مرض السكري لا يمكن تفاديه لأنه في الأساس مرض مناعي ويأتي بلا أي مقدمات. كما أنه يصيب غالباً الأطفال والشباب.

سكري النوع الثاني

ينتج إما بسبب نقص في إفراز الإنسولين من البنكرياس أو بسبب الاستخدام غير الفعال للإنسولين في الجسم.

وعادةً ما يكون نتيجة للزيادة في الوزن أو السمنة أو عدم ممارسة أي نشاط بدني أو تناول طعام غير صحي.

سكري الحمل

هو ارتفاع نسبة السكر في الدم عن المستويات الطبيعية حيث يظهر عادةً خلال الأسابيع 24- 28 من الحمل، ويختفي لدى 50% من النساء بعد الولادة.

السكري الثانوي

يحدث بسبب عامل آخر يؤدي إلى ارتفاع السكر بالجسم مثل أورام الغدد فوق الكلوية أو استئصال البنكرياس بسبب الأورام أو الالتهاب المزمن للبنكرياس.

وفيما يلي إليكم أعراض مرض السكري: