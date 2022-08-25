الإبلاغ عن مليون حالة وفاة جرّاء كوفيد-19 حول العالم بـ2022

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الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، خلال إفادة صحفية في جنيف يوم الخميس، إنه تم الإبلاغ عن مليون حالة وفاة جرّاء كوفيد-19، في عام 2022.

وأكد غيبريسوس ضرورة تعزيز جهود الحكومات لتطعيم جميع العاملين الصحيين، وكبار السن، وأولئك الأكثر عرضة للخطر، من أجل تحصين عامة الناس بالتطعيمات بنسبة 70٪.

وأشار إلى أن بعض الدول التي لديها أقل معدلات التطعيم تواجه زيادة في الحالات، خاصة في أفريقيا.

وأنشأت منظمة الصحة العالمية واليونيسف والشركاء "شراكة توصيل لقاح كوفيد-19"، في شهر يناير من هذا العام، لتسريع تغطية اللقاح في 34 دولة، لديها تغطية أقل من 10٪.

ويذكر أن جميع هذه الدول، باستثناء 6 منها، في أفريقيا.

وبعد ستة أشهر، لم يكن هناك سوى 10 دول لديها تغطية أقل من 10٪، ومعظمها يواجه حالات طوارئ إنسانية.

وقال إن تغطية الفئات ذات الأولوية العالية في تحسن، مع إحراز الكثير من البلدان تقدمًا "مثيرًا للإعجاب" نحو تطعيم جميع العاملين الصحيين وكبار السن.

وأفاد غيبريسوس: "مع ذلك، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به.. لا يزال ثلث سكان العالم غير محصنين، بما في ذلك ثلثي العاملين الصحيين، وثلاثة أرباع كبار السن في البلدان منخفضة الدخل".

وقال: "يجب على جميع البلدان، على جميع مستويات الدخل، بذل مزيد من الجهد لتطعيم الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، وضمان الوصول إلى العلاجات المنقذة للحياة، ومواصلة إجراء اختبارات، ووضع سياسات مخصصة ومتناسبة للحد من انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح.. هذه أفضل طريقة لدفع انتعاش مستدام حقًا".