بـ3 خطوات فقط.. كيف تتجنب استهلاك السكريات المضافة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم أهمية تغذية الجسم، إلا أن بعض الأشخاص يتفادون اتباع نظام غذائي صحي.. لذلك، من الضرورة الحفاظ على التغذية السليمة عن طريق تقليل كمية السكر المستهلكة.

وأوضحت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن السكريات المضافة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية في حال استهلاكها بكميات كبيرة.

وتُعد أبرز هذه المشاكل: زيادة الوزن (السمنة)، والإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب.

وتنصح مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بضرورة التقليل من استهلاك السكر.

كيف؟

من المهم تجنب استهلاك المشروبات الغنية بالسعرات الحرارية، وشرب الماء بدلًا من ذلك.

ويجب الحرص على تناول أطعمة صحية مثل الفاكهة، والخضار الطازجة، والأرز الأسمر، والفاصولياء، والأسماك، والعدس.

ويمكن أيضًا تناول المكسرات، والجبن قليل الدسم، والرقائق المقرمشة قليلة الصوديوم والخضار مع التغميسات، أو الزبادي مع الفاكهة الطازجة.

والسكريات المضافة هي التي تضاف إلى الأطعمة أو المشروبات عند معالجتها أو تحضيرها. وأوضحت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّ السكريات الطبيعية مثل تلك الموجودة في الفاكهة أو الحليب لا تعتبر سكّريات مضافة.

وتختلف مسمّيات السكّريات المضافة، لتشمل السكر البني، وعصير القصب، وشراب الذرة، وسكر العنب، والفركتوز، ونكتار الفاكهة، والجلوكوز، وشراب الذرة عالي الفركتوز، والعسل، واللاكتوز، وشراب الشعير، والمالتوز، وشراب القيقب، ودبس السكر، والسكر الخام، والسكاروز.