دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الخميس، تسجيل أول إصابة بجدري القردة، لمواطن قادم من أوروبا، وقد تم عزله وتوفير الرعاية الصحية له بعد تشخيص حالته.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن المصاب شاب ثلاثيني سافر إلى دول أوروبية عدة قبل عودته إلى البلاد في 20 أغسطس/آب الماضي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا).

وأضافت أن الأعراض بدأت بالظهور على المصاب في 25 أغسطس، وهي: ارتفاع في درجات الحرارة، واحتقان في الحلق، وألم في العضلات، مع تضخم في الغدد اللمفاوية.

وتابعت أنه "عولج على أساس التهاب في الحلق" لكن تبع ذلك ظهور "بثور جلدية" على الوجه واليدين.

وكشفت الصحة أن المريض زار أحد الأطباء الذي شك بأنه قد يكون مصابا بجدري القردة وأخذ عينة من البثور الجلدية وعينة دم وأُجري عليها اختبار PCR في مختبر خاص وجاءت نتيجة العينة إيجابية، وفقا لبترا.

وأكدت الوزارة أن المريض بصحة جيدة ويتماثل للشفاء من المرض وأنه معزول في منزله في الوقت الذي يجري فيه "استقصاء الحالة وحصر المخالطين اللصيقين لتتم متابعتهم حسب الأصول"، وفقا للبيان.