وفاة 7 أشخاص بمرض الكوليرا في سوريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت وزارة الصحة السورية عن وفاة 7 أشخاص جراء إصابتهم بمرض الكوليرا بثلاث محافظات سورية، وفقًا لبيان نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك".

وأشارت الوزارة في بيان، الثلاثاء، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات المثبتة بالكوليرا بلغ 53 إصابة، موزّعة على خمس محافظات في أنحاء سوريا، حيث يقع العدد الأكبر من الإصابات في حلب، والتي بلغت 22 إصابة.

ودعت الأمم المتحدة في سوريا الدول المانحة إلى تأمين المزيد من التمويل العاجل لاحتواء تفشي مرض الكوليرا ومنعه من الانتشار، وفقًا لموقع أخبار الأمم المتحدة.

وكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت عن تفشي مرض الكوليرا في محافظة حلب، في 10 سبتمبر/ أيلول بعد تسجيل 15 حالة مؤكدة مخبريا، من ضمنها حالة وفاة واحدة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن مرض الكوليرا عبارة عن عدوى إسهالية حادة، تتسبب فيها بكتيريا الضَّمَّة الكوليرية، وتنجم غالباً عن شرب مياه ملوثة أو تناول طعام ملوث.

وفي كل عام، يتسبب مرض الكوليرا بما يتراوح بين 3 و5 ملايين حالة إصابة، وما يتراوح بين 100 ألف و120 ألف حالة وفاة، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن فترة الحضانة القصيرة للكوليرا، التي تتراوح من ساعتين إلى 5 أيام، تزيد من قابلية فاشيات الكوليرا.

ويُعد مرض الكوليرا من أشد الأمراض فتكاً، إذ يسبب إسهالاً مائياً حاداً لكل من الأطفال والبالغين.