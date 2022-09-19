تعرّف إلى الدول الـ10 الأولى من حيث عدد إصابات فيروس كورونا حول العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مقابلة مع برنامج "60 دقيقة" على شبكة CBS إنه يعتقد أن جائحة "كوفيد-19" قد "انتهت"، مقرًا في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة لا تزال تواجه "مشكلة" مع الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من مليون أمريكي.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة لفيروس "كوفيد-19" إلى أكثر من 608.3 مليون شخص حول العالم، بينما تجاوزت الوفيات 6.5 مليون.

وتُعتبر أمريكا الدولة الأولى عالميًا من حيث عدد إصابات فيروس كورونا، مع الإبلاغ عن 94.2 مليون إصابة، تلتها الهند بـ44.5 مليون إصابة، ثم البرازيل بـ34.5 مليون إصابة.

وفي أعقاب تصريح بايدن، إليك نظرة على حالات الإصابة، والوفيات الناجمة عن الفيروس، والدول الأكثر تأثرًا بجائحة "كوفيد-19" من خلال الانفوجرافيك أعلاه: