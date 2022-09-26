دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت دولة الإمارات، الاثنين، تخفيف عدد من القيود المرتبطة بفيروس كورونا بداية من الأربعاء 28 سبتمبر/ أيلول 2022.

وقال المتحدث الرسمي عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث خلال الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا، الدكتور سيف الظاهري، إنه سيتم وقف إعلان إحصاءات مستجدات كوفيد-19 يوميًا، نتيجة الانخفاض والاستقرار في عدد الحالات.

بشأن ارتداء الكمامات، فإنها مازالت إلزامية في المرافق الطبية والمساجد ووسائل النقل العام، إلى جانب مزودي الخدمات الغذائية والمصابين والحالات المشتبه بإصابتها.

في حين أصبح "لبس الكمامة اختياريا لجميع المرافق والأماكن المفتوحة والمغلقة الأخرى"، حسب الظاهري، بما في ذلك المنشآت التعليمية.

كما تقرر تم إلغاء فاصل المسافة بين المصلين. إلى جانب تقليص فترة عزل المصابين إلى خمسة أيام، سواء كان العزل منزليًا أو مؤسسيًا.

ويمكن لشركات الطيران تحديد اختيارية أو إلزامية لبس الكمامة على متن الطائرات. في وقت تعد متطلبات فحوصات المغادرين من المطعمين وغير المطعمين، مرتبطة بالوجهة المراد السفر إليها، أما فيما يخص القادمين إلى الدولة، فالبروتوكول الحالي المطبق مازال ساريا للمطعمين وغير المطعمين.

وقال الدكتور سيف الظاهري إنه "فيما يتعلق بنظام المرور الأخضر، فقد تم تحديثه بإلزامية إجراء فحص دوري كل شهر للحاصلين على التطعيم والمعفيين من شروط التطعيم، وإلزامية إجراء فحص دوري كل سبعة أيام لغير الحاصلين على التطعيم".

وأكد الظاهري أن نظام المرور الأخضر مازال شرطا إلزاميا للموظفين والزائرين للدخول لمقار العمل للجهات الاتحادية، إضافة إلى ربط نظام المرور الأخضر بالعاملين في القطاع السياحي والاقتصادي.