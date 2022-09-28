5 نصائح لتناول 5 أنواع من الخضار والفاكهة في اليوم

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بينما نسمع كثيرًا عن ضرورة تناول الخضار والفاكهة لصحة أفضل، تقدم وزارة الصحة العامة في قطر، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، نصائح لتناول 5 أنواع من الخضار والفاكهة يوميًا.

وبداية، من المهم أن تحتفظ بالفاكهة في مكان تستطيع رؤيته. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تضع الفاكهة بوعاء زجاجي في الثلاجة.

وتنصح وزارة الصحة العامة في قطر بتجربة أنواع وألوان مختلفة من الخضار والفاكهة، لافتة إلى أن التنوع واللون هما مفتاح النظام الغذائي الصحي.

وإذا كنت ترغب بإضافة الفاكهة والخضار إلى وجباتك المفضلة، تستطيع مزج الخضار مثل البازلاء، مع البطاطس المهروسة.

وتستطيع أيضًا إضافة الجزر المفروم إلى صلصة المعكرونة.

وأخيرًا، حاول أن تستبدل الوجبات الخفيفة المليئة بالسكر والدهون بالفاكهة.

وفي زمن الأمراض الفيروسية والأوبئة، من المهم أن تجعل صحتك من أولوياتك في الحياة. لذلك، يمكن التركيز على الخضار التي تساعد على تقوية المناعة، بحسب ما نشرته وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر "إنستغرام".

الخضار الحمراء، مثل الطماطم والفلفل الأحمر

الخضار الصفرا، مثل الفلفل الأصفر والجزر

الخضار الخضراء، مثل الخيار والجرجير والخس

الخضار البيضاء، مثل الفجل والبصل

الخضار البنفسجية، مثل البنجر

وبالطبع، يحتاج جسم الإنسان إلى السوائل اللازمة لمواصلة وظائفه الحيوية. كما يساعد اختيار الخضار على ترطيب الجسم وتوفير حصة جيدة من هذه السوائل، ما يجعلها مصدراً مهماً للماء.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية قائمة بالخضار التي تحتوي على نسبة كبيرة من الماء.

أنواع الخضار: