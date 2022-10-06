دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- سُجّلت إصابات حادة بالكلى و66 حالة وفاة بين الأطفال في غامبيا، الأمر الذي استدعى منظمة الصحة العالمية لإصدار تنبيه بشأن أربع منتجات طبية، الأربعاء، بعدما أُبلغت الوكالة بالأمر خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2022.

وتبيّن أن هذه الأدوية لا تستوفي المعايير المطلوبة، إن لجهة النوعية أو المواصفات، ولذا تعتبر "مخالفة للمواصفات".

وتستخدم هذه الأدوية لمكافحة السعال ونزلات البرد وهي: Promethazine Oral Solution، وKofexmalin Baby Cough Syrup، وMakoff Baby Cough Syrup، وMagrip N Cold Syrup.

أما الشركة المصنّعة لهذه العقاقير فهي Maiden Pharmaceuticals Limited ومقرها الهند. ولم تقدم الشركة أي بيانات بشأن سلامة وجودة هذه المنتجات لمنظمة الصحة العالمية، حتى الآن.

وأشار تيدروس إدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية خلال لقاء عُقد مع الإعلاميين الأربعاء، إلى أنّ الأدوية الأربعة تستخدم للسعال ونزلات البرد، ويُحتمل أن تكون مرتبطة بإصابات الكلى الحادة، و66 حالة وفاة بين الأطفال.

ولفت غيبريسوس إلى أنّ التحليل المختبري لعينات أخذت من المنتجات الطبية الأربعة، تحتوي على كميات غير مقبولة من غلايكول ثنائي الإيثيلين، وإيثيلين غلايكول كمواد ملوثة.

وتابع أنّه تمّ تحديد هذه المنتجات الأربعة في غامبيا، لكن ربما تم توزيعها، عبر الأسواق غير الرسمية، على دول ومناطق أخرى.

المخاطر

ويؤدي المركّبان العضويان غلايكول ثنائي الايثيلين، وإيثيلين غلايكول إلى الإصابة بالتسمم.

وتشمل تأثيراتهما السامة آلامًا في البطن، والقيء، والإسهال، وعدم القدرة على التبول، والصداع، وتغيّر في الحالة العقلية، وإصابة حادة بالكلى قد تؤدي إلى الوفاة.

وأشارت المنظمة في بيان صادر الأربعاء، إلى ضرورة اعتبار جميع هذه المنتجات غير آمنة، إلى أن تتمكّن السلطات التنظيمية الوطنية ذات الصلة من تحليلها.

وتابعت المنظمة أنّ استخدام هذه المنتجات، لا سيّما من قبل الأطفال، قد يؤدي إلى إصابة خطيرة أو الوفاة.

نصيحة للسلطات التنظيمية والناس

ولفتت الوكالة في بيانها إلى ضرورة الكشف عن هذه المنتجات غير المستوفية للمعايير المطلوبة، وعدم تداولها منعًا لإلحاق الضرر بالمرضى.

وطلبت منظمة الصحة العالمية، زيادة المراقبة والاجتهاد داخل سلاسل التوريد في الدول والمناطق التي يحتمل أن تتأثر بهذه المنتجات. كما نصحت بزيادة الرقابة على السوق غير الرسمية/ غير المنظمة.

وشدّدت على ضرورة الحصول على "الموافقة على جميع المنتجات الطبية، والحصول عليها من الموردين المعتمدين/ المرخصين"، فضلًا عن "وجوب فحص أصالة المنتجات وحالتها المادية بعناية".

كما أشارت الوكالة في بيانها إلى ضرورة التواصل مع طبيب، أو اختصاصي رعاية صحية مؤهل وإبلاغ الهيئة التنظيمية الوطنية أو المركز الوطني للتيقظ الدوائي عند الشعور بأي رد فعل عند استخدام هذه الأدوية.

كما نصحت السلطات التنظيمية/ الصحية الوطنية بإخطار منظمة الصحة العالمية على الفور إذا تم اكتشاف هذه المنتجات غير المطابقة للمواصفات المطلوبة في بلدانهم.

وتجري منظمة الصحة العالمية مزيدًا من التحقيقات مع الشركة والسلطات التنظيمية في الهند.