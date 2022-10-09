هل تتسبب السعرات الحرارية في زيت الزيتون بزيادة وزنك؟

نشر الأحد ، 09 أكتوبر / تشرين الأول 2022

5 حقائق قد لا تعرفها عن زيت الزيتون

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلجأ بعض الأشخاص عادة إلى إضافة زيت الزيتون لطعامهم بكثرة، إذ يعتقدون أنه يحتوي على سعرات حرارية أقل من الزيوت والدهون الأخرى.

ولكن، هذه المعلومة ليست سوى إشاعة.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية بسلطنة عُمان، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن الدهون الصحية، مثل زيت الزيتون، تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحرارية، والتي تساهم في زيادة الوزن.



لذلك، يُنصح استهلاكه باعتدال.

وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بمنشور عبر موقع "إنستغرام" أن زيت الزيتون البكر الممتاز يحتوي على المزيد من مضادات الأكسدة، بالمقارنة مع الأنواع المكرّرة من زيت الزيتون.

وأشارت إلى أن السبب يعود إلى عصره على البارد خلال 24 ساعة من القطف الأول للزيتون.

وأضافت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، أن بعض أنواع الزيوت تعزز من صحة القلب والأوردة الدموية، وتحدّ أيضًا من خطر الإصابة بالنوبات المفاجئة.

ما هي أفضل أنواع الزيوت لصحة قلبك؟