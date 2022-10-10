3 أنواع من الأدوية يستخدمها الأشخاص بشكل سيئ..ما هي؟

دراسة: تناول مسكنات الألم الشائعة يمكن أن يمنع بعض أشكال سرطان الجلد

بينها مسكنات الألم.. لماذا يدمن الجسم على هذه الأدوية؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يضطر بعض الأشخاص إلى اللجوء للأدوية أحيانًا بسبب تراجع حالتهم الصحية. ولكنها قد تسبب مضاعفات خطيرة عند تناولها بطريقة عشوائية، ومن دون وصفة من الطبيب المختص.

وغالبًا ما يتكاسل المريض عن قراءة التعليمات المرفقة بالأدوية، والتي تعتبر مهمة جدًا لمعرفة الخطر المحتمل لتناول الأدوية وطرق تناولها.

وكشفت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، عن الأدوية التي يستخدمها الأشخاص عادة بشكل سيئ.

المسكنات وخوافض الحرارة والمضادات الحيوية

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية عبر موقع "فيسبوك" مجموعة من الأسباب التي قد تؤدي إلى الإصابة بالاعتلال الكلوي المزمن.

ويُعد الاستخدام المفرط لبعض الأدوية، مثل المضادات الحيوية والمسكنات، من بين أحد هذه الأسباب.

وبينما يعتقد البعض أن المسكنات غير مضرة، أوضح مجلس الصحة الخليجي الحقيقة وراء هذه الإشاعة من خلال مقطع فيديو نشره على "تويتر".

وتُعتبر هذه المسكنات، التي لا تحتاج لوصفة طبية، الأكثر أماناً واستخداماً في العالم. ولهذا السبب، يعتقد البعض أن استخدامها لا يسبب أي ضرر.

وإذا تعدى الشخص الجرعة الموصى بها، سواءً عن طريق أخذ جرعة كبيرة في يوم واحد، أو الاستمرار بأخذ جرعات بسيطة لمدة طويلة ومن دون وصفة طبية، فقد يسبب ذلك أضراراً خطيرة على الجسم.

ولذلك، يجب عدم أخذ أي دواء إلا عند الحاجة، إذ أن لهذه الأدوية جرعات محددة.

مهدئات السعال

وفي حال رغبتك بتجنب أدوية السعال، يمكن أن تجرّب جلسات البخار، بحسب ما أوضحته وزارة الصحة السعودية عبر موقعها الإلكتروني.

ويساعد البخار الساخن عادة على التقليل من حدة السعال.

وأشارت وزارة الصحة السعودية إلى بعض العلاجات المنزلية التي لها خواص مهدئة للسعال الجاف، ومن بينها:

العسل: وهو من أقدم علاجات السعال الجاف، وعادة ما تحتوي عليه كل الأدوية المعالجة له، بسبب أثره المعروف في تلطيف الحلق.

وهو من أقدم علاجات السعال الجاف، وعادة ما تحتوي عليه كل الأدوية المعالجة له، بسبب أثره المعروف في تلطيف الحلق. الكركم

الزنجبيل

الثوم

أوراق الجوافة

المضمضة بالماء المالح

العرقسوس

أدوية أمراض الإسهال

وبعيدًا عن استخدام الأدوية، هناك بعض الأطعمة التي تمنع حصول الإسهال، مثل الأرز، والموز، والجزر المطبوخ، والدجاج المشوي.

وقد تسبب مادة اللاكتوز أو السكر في الحليب، بمعاناة الأشخاص من حالة الإسهال. ولكن، اللبن الذي يحتوي على نسبة لاكتوز أقل، يمكن هضمه بسهولة أكبر. وفي الحقيقة، فإن مادة البروبيوتيك في بعض أنواع اللبن، يمكن أن تساعد المرضى على الشعور بالتحسن.

وبالنسبة إلى المشروبات، فيُستخدم البابونج لمعالجة الاسهال منذ آلاف السنوات، ويمكن إضافته إلى الشاي.