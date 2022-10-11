احذر من إعادة استخدام هذه الأدوات لتجنب الإصابة بالتهاب الكبد "ب"

نشر الثلاثاء ، 11 أكتوبر / تشرين الأول 2022

تفشي التهاب الكبد "أ" في أمريكا.. خبراء طبيون يقولون إنه قد يكون مرتبطاً بالفراولة الطازجة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوضحت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن التهاب الكبد (ب) هو عدوى فيروسية تهاجم الكبد، ويمكن أن تسبب مرضًا حادًا أو مزمنًا.

ويمكن أن ينتقل الفيروس عن طريق الاتصال بالدم، أو سوائل الجسم الأخرى للشخص المصاب.

وحذرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، من إعادة استخدام ما يلي:

الإبر

المحاقن

أمواس الحلاقة

الأدوات الحادة الملوثة

والسبب أن التهاب الكبد (ب) يمكن أن يحدث نتيجة إبر الحقن، والوشم، وثقب الجلد، والتعرض للدم.

كيف تنتقل الفيروسات الكبدية؟

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية على "انستغرام" أنها تنتقل عن طريق الدم الملوّث من شخص مصاب بالمرض، مثل فيروس (ب)، و(ج)، و(د).

وبالنسبة إلى فيروس (أ)، فهو ينتقل عن طريق الطعام الملوث.

وذكرت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن أعراض التهاب الكبد (ب) قد تظهر لعدة أسابيع، ومن بينها:

اصفرار الجلد والعينين

آلام في البطن

البول الداكن

الغثيان والقيء

التعب الشديد

وأشارت إلى أن بعض الأشخاص لا يعانون من أي أعراض خلال مرحلة العدوى الحادّة.