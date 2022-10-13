نشر الخميس ، 13 أكتوبر / تشرين الأول 2022

إذا كنت ترغب في منع الإصابة بسرطان الجلد.. فعليك تجنب هذه الأخطاء عند وضع واقي الشمس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يلجأ العديد من الأشخاص إلى شراء الكثير من الكريمات التي تحافظ على صحة الجلد. ولكن، لا داعي لإنفاق الأموال الطائلة على ذلك.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض الخطوات الأساسية لبشرة صحية ونضرة.



وبداية، من المهم ترطيب الجسم بالزيت أو المرطبات التي تحتوي على زيوت، بعد الاستحمام مباشرة.

وأشارت وزارة الصحة والسكان المصرية إلى ضرورة الحفاظ على وقت الاستحمام، بحيث يكون أقل من 10 دقائق.

ويجب أن لا ينسى الأشخاص التقليل من استخدام الماء الساخن أثناء الاستحمام.

وإذا كنت من مستخدمي الصابون والكريمات المعطرّة، فيجب أن تحدّ منها، مع تجنب فرك أو خدش الجلد.

وخلال الطقس البارد، لا تخرج من منزلك من دون ارتداء الوشاح، والقبعة، والقفازات.

ومن الضروري ارتداء قفازات مطاطية عند استخدام منظفات قوية. ويُفضّل غسل الملابس بمنظفات من دون صبغات أو عطور لمنع تهيّج الجلد.

وتنصح وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر "إنستغرام"، باختيار ملابس مصنوعة من القطن والحرير الطبيعي، كونها تسمح للبشرة بالتنفس.

وإذا كنت تريد الحفاظ على رطوبة جسمك، فما عليك سوى شرب السوائل.

وعند شعورك بالحكّة، يمكنك استخدام كمادات باردة على المنطقة الجافة.

وأخيرًا، تنصح وزارة الصحة والسكان المصرية بضرورة الإقلاع عن التدخين.

وشارك الحساب الرسمي لوزارة الصحة العامة في قطر بتغريدة على "تويتر" بعض العلامات والأعراض التي قد تظهر على الجلد، والتي يجب عليك الانتباه إليها.

علامات قد تدل على سرطان الجلد:

التقرحات الدائمة العصيّة على الشفاء، وذات الحواف البارزة، والأوعية الدموية الظاهرة

ظهور نتوءات شمعية أو ملونة بطيئة النمو على الجلد

ظهور بقع مسطّحة صلبة أو صفراء اللون تشبه الندبات على الجلد

ظهور تقرحات فوق الحروق أو الندبات القديمة

ظهور شامات جديدة، أو حدوث تغيرات في شامات حالية من حيث الحجم، أو الشكل، أو اللون

وتتضمن طرق الوقاية من سرطان الجلد الخطوات التالية أيضًا: