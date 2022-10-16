ماء دافئ أم بارد.. أيهما يفضّل شربه على الريق صباحًا؟

نشر الأحد ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2022

الصداع والخمول والغضب بسبب العطش.. إليك ما قد يحدث لجسمك إذا لم تشرب كمية كافية من الماء أثناء النهار

أعراضه مشابهة للجفاف.. كيف يمكن للإفراط في شرب الماء أن يشكل خطرًا على صحتك؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يعتقد بعض الأشخاص أن شرب الماء الدافئ على الريق صباحًا مفيد صحيًا. والحقيقة أنه لا يوجد أي فرق في ما إذا كان الماء دافئًا أم باردًا.

وأكدّ مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، أن فوائد الماء لا تتغير بتغير درجة حرارته.

وبدلًا من التركيز على درجة حرارة الماء، يُنصح بالحصول على حاجتك اليومية منه، بدرجة الحرارة التي تفضّلها.

وأوضح مجلس الصحة الخليجي، عبر "إنستغرام"، أن فوائد الماء عديدة، وأبرزها: تجنب الجفاف، وتحسين عملية الهضم وحركة الأمعاء، وغيرها.

وإذا كنت تعتقد أن شرب 8 أكواب من الماء يوميًا سيكون كافيًا، فأنت مخطئ. وفي الواقع، تحتاج أحيانًا إلى شرب ما يزيد عن هذه الكمية في حالات معينة.

وأشار مجلس الصحة الخليجي، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستغرام"، إلى أن هناك 4 حالات يجب أن يتم أخذها في عين الاعتبار.

أولًا، إذا كنت تعيش في منطقة ذات مناخ حار.

ثانيًا، إذا كنت تمارس التمارين الرياضية.

ثالثًا، يجب أن تشرب النساء ما يزيد عن 8 أكواب من المياه في حالة الحمل والرضاعة الطبيعية.

وأخيرًا، إذا كنت مصابًا بأمراض تجعل الجسم يخسر الكثير من السوائل، مثل الحمى والقيء.

ونشرت وزارة الصحة العُمانية، بتغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر"، بعض الخطوات التي ستساعدك على تذكر شرب الماء بشكل أكبر.. ما أبرزها؟