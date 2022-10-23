4 مشروبات صحية ودافئة يُسمح لمرضى الكبد بشربها

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نشر الأحد ، 23 أكتوبر / تشرين الأول 2022

تفشي التهاب الكبد "أ" في أمريكا.. خبراء طبيون يقولون إنه قد يكون مرتبطاً بالفراولة الطازجة

انتشار غامض لالتهاب الكبد بين الأطفال في الولايات المتحدة وأوروبا يثير الخوف لدى الآباء والأطباء

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- يُعتبر الكبد من بين الأعضاء المهمة في الجسم، كونه مسؤول عن مجموعة من وظائفه الأساسية. لذلك، تبقى العناية المناسبة بالكبد مهمة للغاية للحفاظ على صحتنا العامة.

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، مجموعة من المشروبات الدافئة والصحية، التي يُسمح لمرضى الكبد بشُربها.

ما أبرزها؟

الشاي الأخضر

اليانسون

الشمّر

الحلبة

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية أن الفيروسات الكبدية تنتقل عن طريق الدم الملوّث من شخص مصاب بالمرض، مثل فيروس (ب)، و(ج)، و(د).

وبالنسبة إلى فيروس (أ)، فهو ينتقل عن طريق الطعام الملوث.

وحذرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، من استخدام الأدوات الملوثة مثل:

الإبر

المحاقن

أمواس الحلاقة

الأدوات الحادة الملوثة

والسبب أن التهاب الكبد (ب) يمكن أن يحدث نتيجة إبر الحقن، والوشم، وثقب الجلد، والتعرض للدم.

وذكرت وزارة الصحة السعودية، عبر موقعها الإلكتروني، أن أعراض التهاب الكبد (ب) قد تظهر لعدة أسابيع، ومن بينها:

اصفرار الجلد والعينين

آلام في البطن

البول الداكن

الغثيان والقيء

التعب الشديد

وأشارت إلى أن بعض الأشخاص لا يعانون من أي أعراض خلال مرحلة العدوى الحادّة.