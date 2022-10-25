بـ5 طرق.. كيف تقلل من استهلاك الدهون أثناء طهي الطعام؟

نشر الثلاثاء ، 25 أكتوبر / تشرين الأول 2022

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لماذا يجب أن يحتوي نظامك الغذائي على الدهون؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هل تريد أن يكون طعامك أكثر صحيًا؟ من المؤكد أنه يجب أن تقلل من استهلاك الدهون أثناء الطهي. ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، بعض الأساليب التي ستساعدك في ذلك.

ما أبرزها؟

التسوية بالبخار أو السلق بدلًا من القلي

استبدال الزبدة والدهون والسمن بالزيوت الغنية بالدهون غير المشبعة المتعددة، مثل زيت فول الصويا والذرة وعباد الشمس

تناول منتجات الألبان قليلة الدسم

تناول اللحوم الخالية من الدهون أو إزالة الدهون المرئية منها

التقليل من تناول الأطعمة المخبوزة والمقلية والوجبات الخفيفة المعبأة، مثل الكيك، والفطائر، والكعك، والبسكويت

ونشرت وزارة الصحة والسكان المصرية، عبر حسابها الرسمي على موقع "فيسبوك"، مجموعة من الأغذية الغنية بالدهون الصحية لتعزيز الصحة العامة.

وبدورها، دعت إلى تناول الدهون الصحية الموجودة في كل الزيوت الطبيعية مثل: زيت الزيتون، والذرة، والزيت الحار، وزيت عباد الشمس. ولكن، يجب تناولها بحرص، لأنها عالية السعرات، وتسبب السمنة.

ونوهت الصحة المصرية أيضاً من خلال منشورها بضرورة الابتعاد عن الدهون غير الصحية، الموجودة في الزيوت المهدرجة بالسمن غير الطبيعي، والوجبات السريعة، والأطعمة المقلية، والمخبوزات، والحلويات الجاهزة.

والسبب أن هذه الدهون تسبب السمنة، وارتفاع الدهون في الدم، وأمراض القلب، والدهون في الكبد.

ونصحت وزارة الصحة والسكان المصرية متابعيها قائلة: "الدهون بصفة عامة عالية السعرات أياً كان مصدرها، ويجب تناولها باعتدال واختيار الصحي منها".